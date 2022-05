Ford Mustang opnieuw populairste sportwagen

De iconische Ford Mustang blijft een bestseller, ook zonder elektrische aandrijving. Hij werd namelijk voor de zevende keer op rij de bestverkochte sportwagen ter wereld.

In deze tijden van elektrificatie en ecorijden wordt de rasechte sportwagen in het verdomhoekje gedrumd. Maar toch zijn er nog liefhebbers die hun hart verpand hebben aan zo’n snelle wagen die puur rijplezier kan bieden. De ranking van bestverkochte sportwagens ter wereld wordt dan ook niet toevallig aangevoerd door enkele iconen op vier wielen.

De Ford Mustang staat weer op nummer 1 met 69.069 verkochte exemplaren en gaat de Dodge Challenger (54.313) en de Porsche 911 (38.464) vooraf. Noteer daarbij dat de verkopen van de Mustang Mach-E niet werden verrekend. Logisch, want dit is een 100 % elektrische crossover die buiten de naam niets gemeen heeft met de sportieve coupé of cabriolet.

Opvolger in zicht

Dat de Ford Mustang voor de zevende keer op rij deze bekroning krijgt, zegt genoeg over de troeven en het imago van de bekende Amerikaanse coupé en cabriolet: een rijke historiek en een scherpe prijs in zijn segment. Intussen is het wachten op een opvolger van de huidige zevende generatie van de Mustang die in 2015 op de markt kwam. Het nieuwe model is in ontwikkeling, maar het is nog onduidelijk wanneer dat klaar is voor productie. Een lancering zou er ten vroegste in 2023 komen.