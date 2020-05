De nieuwste tests van de Ford Mustang Mach-E die wordt ontwikkeld zullen sceptici van elektrische auto's geruststellen, want deze nieuweling kan men bijzonder snel opladen.

De meest recente snellaadtests geven aan dat de laadsnelheid met 30% werd verbeterd ten opzichte van de eerste schattingen. De wagen laad 119 km bij op 10 minuten via een snellader van het Ionity-netwerk. Dit is een cruciaal element om de elektrische auto bruikbaar te maken voor een breed publiek en daarom maakten de Ford-ingenieurs een prioriteit van snelladen.

"Mustang-klanten zijn veelrijders en als de laadtijd wordt beperkt, kunnen ze meer genieten van hun rit", weet Mark Kaufman, wereldwijd verantwoordelijke voor elektrische voertuigen. "De totale actieradius bedraagt 600 km (volgens WLTP) en dat is reeds erg comfortabel", voegt hij eraan toe. De Mustang Mach-E zal beschikbaar zijn met een grote batterij die op drie kwartier van 10 tot 8% kan bijladen. Bij de standaard 75 kWh batterij daalt de oplaadtijd tot 38 minuten.

Ter herinnering, het Ionity-oplaadnetwerk werd opgericht door een groep van verschillende automerken. Het is de bedoeling om een pan-Europees laadnetwerk uit te rollen dat drie keer sneller is dan dat van de concurrentie. Op dit ogenblik heeft Ionity ruim 200 snelladers operationeel in heel Europa, waaronder 40 in Frankrijk en 4 in België, maar dat worden er in de nabije toekomst 8. Ionity vraagt hoge tarieven voor snel te kunnen laden maar het netwerk zorgt er wel voor dat dat gebruikers van elektrische auto's een grotere actieradius krijgen, niet zonder stroom vallen en toegang hebben tot supersnelle laadinfrastructuur.(Belga)

De meest recente snellaadtests geven aan dat de laadsnelheid met 30% werd verbeterd ten opzichte van de eerste schattingen. De wagen laad 119 km bij op 10 minuten via een snellader van het Ionity-netwerk. Dit is een cruciaal element om de elektrische auto bruikbaar te maken voor een breed publiek en daarom maakten de Ford-ingenieurs een prioriteit van snelladen."Mustang-klanten zijn veelrijders en als de laadtijd wordt beperkt, kunnen ze meer genieten van hun rit", weet Mark Kaufman, wereldwijd verantwoordelijke voor elektrische voertuigen. "De totale actieradius bedraagt 600 km (volgens WLTP) en dat is reeds erg comfortabel", voegt hij eraan toe. De Mustang Mach-E zal beschikbaar zijn met een grote batterij die op drie kwartier van 10 tot 8% kan bijladen. Bij de standaard 75 kWh batterij daalt de oplaadtijd tot 38 minuten.Ter herinnering, het Ionity-oplaadnetwerk werd opgericht door een groep van verschillende automerken. Het is de bedoeling om een pan-Europees laadnetwerk uit te rollen dat drie keer sneller is dan dat van de concurrentie. Op dit ogenblik heeft Ionity ruim 200 snelladers operationeel in heel Europa, waaronder 40 in Frankrijk en 4 in België, maar dat worden er in de nabije toekomst 8. Ionity vraagt hoge tarieven voor snel te kunnen laden maar het netwerk zorgt er wel voor dat dat gebruikers van elektrische auto's een grotere actieradius krijgen, niet zonder stroom vallen en toegang hebben tot supersnelle laadinfrastructuur.(Belga)