Ford monteert nieuwe motoren in Galaxy en S-Max

De constructeur werkte voornamelijk aan het brandstofverbruik van deze grote modellen. Onder de motorkap wordt een vernieuwende 2.0l EcoBlue viercilinder dieselmotor gelepeld. Die is beschikbaar in versies met 120, 150 190 of zelfs 240 pk. De zuinigste versie is overigens de manueel geschakelde versie met 150 pk, die een gemiddelde haalt van 5l/100 km.

De nieuwe diesel wordt ook aan een achttrapsautomaat gelinkt die zowel de motortoerentallen als verbruik en de bijhorende emissie drukt. Er komt eveneens bijkomende veiligheidsuitrusting zoals een actieve snelheidsregelaar die voldoende afstand tot het voertuig voor de wagen houdt.

Met deze technologie kan Ford ook een Stop & Go-functie creëren zodat de wagen in fileverkeer nagenoeg autonoom kan vertrekken en stoppen. Verder wordt het BLIS (Blind Spot Information System) dat de bestuurder waarschuwt voor de dode hoek. Tt slot krijgen de Galaxy en de S-Max ook nog het nieuwste SYNC 3 infotainmentsysteem.

(Belga)