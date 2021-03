Ford gooit de handdoek wat betreft de Mondeo. Er komt geen opvolger komt voor de Mondeo die we vandaag als berline én als break kennen.

Het model zal met stille trom worden afgevoerd en Ford wil in de toekomst vooral inzetten op SUV- of crossover- modellen. Met bij voorkeur elektrische aandrijving die door de hedendaagse autoconsument alsmaar meer worden gesmaakt.

Het verdwijnen van de Mondeo komt niet meteen als een verrassing want het marktaandeel van grote berlines krimpt jaar na jaar. De huidige versie is overigens al een 'world car' wat wil zeggen dat het om een model gaat dat - mits kleine aanpassingen en soms ook onder een andere merk- of modelnaam - op verschillende markten (wereldwijd) zit. Die aanpak maakte bij de lancering van de huidige Mondeogeneratie in 2014 al duidelijk dat Ford minder geloofde in het commerciële belang van het model voor de Europese markt en bij uitbreiding geen 'zuiver Europees' product meer ontwikkelde.

De Mondeo kwam er in 1993 en verving de Ford Sierra. Na drie decennia en vier generaties valt dus het doek. Ford is niet de eerste constructeur die zich terugtrek uit dit segment want eerder stopten ook Toyota met de Avensis en Citroën met de C5. Andere concurrenten zoals de VW Passat, de Opel Insignia of de Renault Talisman hebben eveneens hun hoogdagen achter de rug en zijn op termijn misschien gedoemd om te verdwijnen.

