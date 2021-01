Ford was in 2020 voor het eerst de nummer 1 op de Belgische markt voor bedrijfsvoertuigen en dit na een gestage groei sinds 2012.

Volgens de definitieve registratiecijfers van Febiac voor het jaar 2020, verkocht Ford 10.955 bedrijfsvoertuigen op de Belgische markt. Daardoor is de producent voor het eerst marktleider in dit segment. In vergelijking met 2012, toen de nieuwe generatie bedrijfsvoertuigen van Ford werd gelanceerd, betekent dit een stijging van het verkoopvolume met 189%.

Ford is al enkele jaren Europese leider op het gebied van bedrijfsvoertuigen van minder dan 3,5 ton, en nu dus ook op de Belgische markt. Deze populariteit kan volgens het merk worden toegeschreven aan een breed en compleet gamma, geschikt voor een groot aantal toepassingen. Ter herinnering: het gamma bestaat uit de Fiesta Van, Transit Courier, Transit Connect, Transit Custom en Transit 2T, evenals de Ranger, die de afgelopen 5 jaar verantwoordelijk was voor 40% van de omzet in het segement van de pick-ups.

Ford zet de ontwikkeling van het Transit-gamma verder met de 100% elektrische Transit 2T als boegbeeld. De modellen die momenteel op de markt zijn, profiteren echter ook van regelmatige technische en technologische verbeteringen. Dit was onlangs nog het geval met de Trail-uitrusting, waardoor de Transit 2T all-wheel drive en de Transit Custom een limited slipdifferentieel kregen. En ook met de Active-uitrusting, waardoor de Transit Custom en Connect ideaal zijn voor avontuurlijke activiteiten.

Volgens de definitieve registratiecijfers van Febiac voor het jaar 2020, verkocht Ford 10.955 bedrijfsvoertuigen op de Belgische markt. Daardoor is de producent voor het eerst marktleider in dit segment. In vergelijking met 2012, toen de nieuwe generatie bedrijfsvoertuigen van Ford werd gelanceerd, betekent dit een stijging van het verkoopvolume met 189%.Ford is al enkele jaren Europese leider op het gebied van bedrijfsvoertuigen van minder dan 3,5 ton, en nu dus ook op de Belgische markt. Deze populariteit kan volgens het merk worden toegeschreven aan een breed en compleet gamma, geschikt voor een groot aantal toepassingen. Ter herinnering: het gamma bestaat uit de Fiesta Van, Transit Courier, Transit Connect, Transit Custom en Transit 2T, evenals de Ranger, die de afgelopen 5 jaar verantwoordelijk was voor 40% van de omzet in het segement van de pick-ups.Ford zet de ontwikkeling van het Transit-gamma verder met de 100% elektrische Transit 2T als boegbeeld. De modellen die momenteel op de markt zijn, profiteren echter ook van regelmatige technische en technologische verbeteringen. Dit was onlangs nog het geval met de Trail-uitrusting, waardoor de Transit 2T all-wheel drive en de Transit Custom een limited slipdifferentieel kregen. En ook met de Active-uitrusting, waardoor de Transit Custom en Connect ideaal zijn voor avontuurlijke activiteiten.