Het is een traditie bij Ford dat de terreinvoertuigen een ruige en potente Raptor-versie krijgen. Zo ook de nieuwe Ranger die wordt aangedreven door een 288 pk sterke V6-biturbo.

De nieuwe generatie van de pickup van Ford werd eind 2021 voorgesteld en wordt op onze markt normaal aangedreven door een 2 liter-turbodiesel. Een ideaal werkpaard, maar wie de Ranger meer voor vrijetijdsbesteding gebruikt zal misschien uitkijken naar de Raptor die op alle vlak toch wat meer te bieden heeft.

De pickup kreeg meer vermogen en een aangepast onderstel. © GF

Klaar voor het terrein

Eerst en vooral zit er meer punch onder de motorkap met de 3 liter benzinemotor met dubbele turbo, die al bekend is uit de Bronco Raptor en hier 288 pk en 491 Nm produceert. Deze zespitter is gekoppeld aan een tientrapsautomaat met aangepaste verhoudingen en een 4x4-systeem met vergrendelbare differentiëlen. Verder kreeg ook het onderstel een upgrade met specifieke veren, Fox-dempers en 17" velgen met terreinbanden. Een leuke gimmick is dat de rijmodi werden uitgebreid werden met een Baja-stand voor op het terrein die meteen gepaard gaat met een ruigere uitlaatsound.

De stoere look past bij het imago van de Raptor. © GF

Dit heftig technisch concept werd uiteraard in een stoer jasje gehuld, want het koetswerk van de Ranger Raptor werd verbreed en kreeg extra bescherming om een statement te maken en bestand te zijn tegen het ruigere terreinwerk. Ook het interieur werd aangepakt met de nodige badges en een aankleding die het stoere Raptor-verhaal verder ondersteunt. De Ford Ranger Raptor verschijnt eind 2022 bij de dealers en zal 57.490 euro exclusief BTW kosten.

Youtube video: https://youtu.be/ofObwFznJgg

