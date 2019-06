Ford lanceert opnieuw een Puma, deze keer wordt het geen compacte tweedeurs coupé zoals we die herinneren uit de jaren negentig. De Puma anno 2019 wordt een sportief ogende SUV, maar hij blijft wel compact, net als zijn illustere voorganger.

Dit bijkomende SUV-model wordt onder de Kuga gepositioneerd. De nieuwe generatie Puma moet een antwoord bieden op de VW T-Cross of de Nissan Juke (die eveneens zal worden vernieuwd).

Je herkent de Puma aan de vloeiende lijnen en het grote radiatorrooster in combinatie met de led koplampen. Hij oogt ook stoer omwille van de brede wielkasten en de bijhorende bredere sporen. Het platform deelt hij evenwel met de Fiesta maar omdat hij iets hoger is, biedt hij achteraan extra hoofdruimte. Onder de motorkap voorziet het merk met het blauwe ovaal Ecoboost benzinemotoren, te beginnen met enkele versies van de 1.0 driecilinder (120, 155 pk). Klanten die meer motorpotentieel wensen, worden bediend met de krachtiger 1.5 Ecoboost motor die eerder in de grotere Ford Focus werd gelanceerd.

Of er ook een krachtige ST-variante volgt, is vandaag nog niet zeker, maar gezien de sportieve look van de Puma zou het best kunnen. Voorlopig moeten de liefhebbers van het genre zich tevreden stellen met een ST-line. In deze versie worden de klassieke wijzerplaten van het dashboard geruild voor een digitaal display dat de gebruiker ook kan personaliseren.(Belga)