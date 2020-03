De nieuwe Ford Kuga is eleganter, biedt meer ruimte en kan rekenen op verscheidene geëlektrificeerde aandrijvingen. De prijslijst van deze SUV begint bij 28.300 euro.

In Europa is de Kuga Fords meest verkochte SUV en het derde populairste Ford-model na de Fiesta en de Focus. Van het nieuwe model wordt dus weer heel wat verwacht. En om die ambities in te lossen onderging de midsize SUV heel wat aanpassingen. Het koetswerk werd een maatje groter, maar tegelijk ook eleganter door een wat meer aflopende daklijn en een glooiender profiel. De winst is vooral in het interieur te merken, waar de zit- en bagageruimte (645 l) aanzienlijk toenam en de achterbank nu ook verschuifbaar is in de lengte.

Ford zet met deze nieuwe Kuga ook duidelijk in op de elektrificatie van het gamma met drie types hybrides, naast de bekende diesel- en benzineversies met vermogens tussen 120 en 225 pk. Zo krijgt de 2.0 liter diesel een milde hybride (48 V) ondersteuning die hem een vermogen van 150 pk met een verbruik van 4,3 l/100 km en een CO2-uitstoot van 111 g/km oplevert. Op benzine is er een 2.5 liter zelfopladende hybride van 200 pk die later op het jaar wordt geïntroduceerd en een plug-in hybride van 225 pk, die 56 kilometer zuiver elektrisch kan rijden en een verbruik van 1,2 l/100 km en een CO2-uitstoot van 26 g/km laat noteren. Opladen aan een thuisstekker duurt minder dan 6 uur en aan een wallbox neemt een laadbeurt ongeveer 3,5 uur in beslag. Uiteraard voorzag Ford eveneens een verbeterde connectiviteit en de recentste veiligheidssystemen in de nieuwe Kuga, die minstens 28.300 euro kost en in vier uitrustingsniveaus - Trend, Titanium, ST-Line en Vignale - verkrijgbaar is. In afwachting van de luxueuze Vignale, rondt de 2.5 PHEV ST-Line het gamma bovenaan af met een prijskaartje van 44.030 euro.(Belga)

