Ford lanceert bruikbare elektrische bestelwagen

Ford heeft een opvolger klaar voor de Transit Custom, de E-Transit Custom. Deze bestelwagen met het formaat van een Mercedes Vito of een VW Transporter komt vanaf het najaar van 2023 op de markt met een 100% elektrische aandrijving, al ziet het ernaar uit dat er ook nog versies met thermische motorisaties zullen volgen.

Productie in Turkije

Ford maakt vandaag de eerste beelden van de nieuwe bestelwagen wereldkundig en kondigt trots aan dat het nieuwe model een elektrische aandrijving zal krijgen. Die belooft ook ‘bruikbaar’ te zijn. Met een aangekondigde actieradius van 380 kilometer, wil Ford een bestelwagen leveren die een ernstig en vooral inzetbaar alternatief biedt voor professionals die vandaag bij diesel zweren. Los van dit keurige rijbereik stelt het merk met het blauwe ovaal dat de bestelwagen een laadvermogen heeft van 1.100 kg en hij kan tot twee ton slepen. Via DC-snellaadtechnologie kan hij aan een vermogen tot 125 kW bijladen. De nieuwe bestelwagen zal vanaf de tweede helft van volgend jaar in de Turkse productiesite, Ford Otosan, worden geassembleerd.

Ambitieuze verbruikscijfers

Ford biedt de klanten de keuze tussen een elektromotor die 135 pk of 217 pk levert en de achterwielen aandrijft. Het aandrijfkoppel bedraagt voor beide versies een forse 415 Nm, wat voor een stuk het aanzienlijke sleepvermogen van 2 ton verklaart. De batterij werkt met een spanning van 400 Volt en wordt onder de laadvloer gemonteerd. Met een opslagcapaciteit van 74 kWh belooft Ford dus een actieradius tot 380 km, wat aangeeft dat het verbruik 19,4 kWh per 100 km bedraagt. Dat is opmerkelijk zuinig voor een ruime bestelwagen die een groot frontaal oppervlak combineert met een fors gewicht. 19,4 kWh is een gemiddeld verbruik dat vandaag realistisch is voor een compacte SUV uit het C-segment. Ford belooft echter energiebesparende technologieën zoals een warmtepomp en one-pedal-driving om zoveel mogelijk energie te regenereren bij het vertragen.

Samenwerking met VW

Qua design valt vooral het grote radiatorrooster op in combinatie met de al even zuinige ledverlichting. Ford stelt dat deze bestelwagen op een totaal nieuw platform rust. Het ziet ernaar uit dat deze E-Transit Custom ook in samenwerking met Volkswagen wordt ontwikkeld, want de productie van de volgende Transporter zou eveneens naar Turkije verhuizen. Deze aanpak is niet verwonderlijk want ook de compactere Transit Connect is niets meer of minder dan een Volkswagen Caddy met een Ford-neus.