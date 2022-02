De Kuga plug-in hybrid was in 2021 op de Europese markt de bestverkochte PHEV. Ford heeft de gebruiksdata van deze voertuigen geanalyseerd.

Ford verzamelt anoniem de gebruiksdata van de plug-in hybride Kuga, een midsize SUV-model dat ook bij ons erg populair is als gezinswagen. Deze gegevens hebben betrekking op de aandrijving en de constructeur is geïnteresseerd in de manier waarop de Ford-rijders hun wagen gebruiken, of liever: vaak ze hun Kuga PHEV aan de laadpaal hangen om zoveel mogelijk kilometers emissievrij af te leggen.

PHEV's kwamen al eerder onder vuur te liggen omdat klanten van deze wagens wel de fiscale voordelen benutten, maar grotendeels met de klassieke verbrandingsmotor rijden. De data die Ford vandaag met enige trots aankondigt, geven aan dat Europese Kuga PHEV-gebruikers jaarlijks gemiddeld 10.000 km afleggen en 71% van de gebruiksdagen starten ze met een opgeladen batterij.

De batterij heeft gemiddeld ook nog een restcapaciteit van 30% wanneer het voertuig wordt ingeplugd, wat aangeeft dat de bestuurders zelden de volledige elektrische autonomie nodig hebben. De meeste laadsessies gebeuren overigens gedurende de nacht en aan een laag debiet zodat het stroomnet niet zwaar wordt belast en de gebruikers vaak kunnen genieten van een gunstig(er) stroomtarief.

