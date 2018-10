Ford GT wordt nog lichter

Deze versie valt vooral optisch op (als dat al nodig zou zijn), want je herkent de versie aan de carbon striping die over het koetswerk loopt. Ford voorziet tal van carbon-elementen de raamstijlen, de de deuren en in het interieur om het gewicht te drukken. Hoewel men het gewicht met 18 kg beperkt en hoewel deze versie echt voor circuit- of competitiegebruik werd bedacht, hoeft de bestuurder geen afbreuk te doen aan elementair comfort. In tegensteling tot de vorige 'Competition Series' is deze versie weldegelijk beschikbaar met een audiosysteem en een airconditioning.

Naast de carbon elementen kan men ook kilo's besparen met een motorkap van polycarbonaat en een uitlaatsysteem van titanium. Ook de wielbouten zijn van titanium. Klanten kunnen verder de kleurcombinaties met de striping op het koetswerk en in het interieur kiezen. De constructeur kan 1 exemplaar per week bouwen waardoor het aantal beperkt zal blijven. Liefhebbers die er eentje willen, kunnen vanaf 8 november een aanvraag doen om een Ford GT Carbon Series te kopen via www.FordGT.com.(Belga)