Ford lanceert een speciale beperkte reeks van de GT, die een eerbetoon brengt aan de legendarische overwinning van de GT40 MkII in de 24 Uren van Daytona 1966.

Ford Performance nam voor deze gelegenheid de huidige GT nog eens onder handen en tooide dit model in de livrei van weleer, inclusief het nummer 98 van de winnende wagen. Die zege in de 24 Uren van Daytona in 1966 was een zeer belangrijk feit in de geschiedenis van de Ford GT40, want hier begon de succesreeks van de Amerikaanse bolide en kreeg de immense strijd met Ferrari een nieuwe dimensie.

Ken Miles en Lloyd Ruby reden de GT40 MkII in Daytona naar zijn eerste grote 24-uursoverwinning. In Florida werd de top 5 zelfs volledig bezet door Ford-rijders. Later in 1966 zouden nog 1-2-3's volgen in Sebring en Le Mans, waarmee de Ford GT40 MkII definitief zijn plaats in de racegeschiedenis veroverde. Nu komt deze heroïsche prestatie weer opnieuw tot leven met de Ford GT Heritage Edition, een beperkte reeks van dit model die eveneens in witte lak met rode accenten werd uitgevoerd. Heritage Gold 20" velgen en rode Brembo remklauwen maken het uiterlijke plaatje compleet. Het interieur is uitgevoerd in een combinatie van zwart en rood alcantara.

Er wordt ook nog een 'Heritage Upgrade Package' aangeboden met onder andere carbon velgen. De exclusiviteit blijft steeds verzekerd, want Ford zal in 2021 en 2022 slechts 40 exemplaren van de GT Heritage Edition vervaardigen.(Belga)

Ford Performance nam voor deze gelegenheid de huidige GT nog eens onder handen en tooide dit model in de livrei van weleer, inclusief het nummer 98 van de winnende wagen. Die zege in de 24 Uren van Daytona in 1966 was een zeer belangrijk feit in de geschiedenis van de Ford GT40, want hier begon de succesreeks van de Amerikaanse bolide en kreeg de immense strijd met Ferrari een nieuwe dimensie.Ken Miles en Lloyd Ruby reden de GT40 MkII in Daytona naar zijn eerste grote 24-uursoverwinning. In Florida werd de top 5 zelfs volledig bezet door Ford-rijders. Later in 1966 zouden nog 1-2-3's volgen in Sebring en Le Mans, waarmee de Ford GT40 MkII definitief zijn plaats in de racegeschiedenis veroverde. Nu komt deze heroïsche prestatie weer opnieuw tot leven met de Ford GT Heritage Edition, een beperkte reeks van dit model die eveneens in witte lak met rode accenten werd uitgevoerd. Heritage Gold 20" velgen en rode Brembo remklauwen maken het uiterlijke plaatje compleet. Het interieur is uitgevoerd in een combinatie van zwart en rood alcantara.Er wordt ook nog een 'Heritage Upgrade Package' aangeboden met onder andere carbon velgen. De exclusiviteit blijft steeds verzekerd, want Ford zal in 2021 en 2022 slechts 40 exemplaren van de GT Heritage Edition vervaardigen.(Belga)