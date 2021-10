De jongste generatie van de Ford Focus is bijna vier jaar op de markt en krijgt een lichte opsmukbeurt en een ruimere uitrusting, maar verrassend genoeg geen hybride aandrijvingen.

Bij Ford gaat de elektrificatie op een slakkengangetje waarbij de klassieke modellen nog niet meteen volledig aan de stekker gaan. Dat geldt ook voor de Focus die bij deze update geen nieuwe hybride en of plug-inhybride motorisaties krijgt. De auto blijft het doen met het gekende aanbod van de mildhybride Ecoboost benzinemotoren: 1.0 mHEV met 125 of 155 pk.

Verder is er nog een 1.0 Ecoboost benzine (100 pk) en een 1.5 Ecoblue diesel (120 pk) beschikbaar, terwijl het gamma bovenaan wordt afgerond door de sportieve Focus ST die beschikt over een 2,3 liter turbobenzine van 280 pk.

De Ford Focus ST. © GF

Uiterlijk herken je de Focus modeljaar 2022 in de eerste plaats aan de strakker gelijnde snuit met een nieuwe lichtsignatuur met matrixtechnologie, hertekende bumpers, een nieuw radiatorrooster waarop voortaan het Ford-logo prijkt en ook nieuwe lichtblokken achteraan met uiteraard ledtechnologie.

In het interieur vallen de hoogwaardigere afwerking en het nieuwe infotainmentsysteem op dat gebruik maakt van een 13,2" display en meer bedieningsfuncties integreert. Verder werd ook de laadruimte van de Clipper breakversie wat functioneler.

De opgefriste Ford Focus wordt vanaf het voorjaar 2022 geleverd. Dan zijn natuurlijk ook de prijzen bekend.

De Ford Focus Clipper. © GF

