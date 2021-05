De F-150 pick-up is al jaren een verkoopsucces en krijgt nu een elektrische versie. Ford belooft een rijbereik van meer dan 480 km voor de F-150 Lightning en de mogelijkheid om de accu ook als stroombron te gebruiken.

Daarmee is duidelijk dat de Ford F-150 Lightning pick-up meer dan een showproject is en als ecologisch alternatief moet dienen voor de werkpaarden met laadbak die in de Verenigde Staten zeer populair zijn. Dat blijkt onder andere uit de basisprijs die rond de 40.000 dollar zal schommelen.

Hiermee krijgt de Tesla Cybertruck er weldra een stevige concurrent bij. Uiterlijk lijkt de stekkerversie van de F-150 sterk op zijn broers met verbrandingsmotor en onderscheidt hij zich vooral door de doorlopende lichtstroken voor- en achteraan en de 'frunk', de extra kofferruimte van 400 liter vooraan.

Ook qua prestaties komt de F-150 Lightning sterk voor de dag met een vermogen van 571 pk en 1.050 Nm aan koppel in de krachtigste versie, die daarmee in ongeveer 4,5 seconden van 0-60 mph (96 km/u) spurt en tot 4,5 ton kan trekken.

Het standaard batterijpakket voorziet een rijbereik van 370 km dat met het 'extended range' pakket tot 483 km oploopt. Snelladen aan gelijkstroom kan tot 150 kW, waarmee je de batterij in 41 minuten van 15 tot 80% kan bijladen. Erg handig is dat het accupakket aan boord ook als mobiele stroombron gebruikt kan worden om 9,6 kW aan elektriciteit te leveren, bijvoorbeeld voor machines op een werf of bij een stroompanne in huis.

De F-150 Lightning komt in 2022 op de markt. © GF

Aan boord pakt de F-150 Lightning ook uit met de nieuwste snufjes zoals het Sync-infotainmentsysteem met een groot verticaal aanraakscherm van 15,5" en een luxueuze afwerking. Ford start binnenkort met de productie in de fabriek van Rouge in Michigan om begin 2022 de eerste exemplaren van de F-150 Lightning te leveren.

