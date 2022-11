Ford F-150 Lightning is rijdende powerbank

De in Amerika erg populaire Ford F-150 gaat nu ook aan de stekker en ontpopt zich als een ‘groen werkpaard’ dat overal stroom kan leveren en bovendien zinderende prestaties neerzet.

Ford produceerde al miljoenen exemplaren van de F-150 pick-up die in de Verenigde Staten een klassieker is zoals bij ons de VW Golf en daar al jaren de verkooptabellen aanvoert. Maar in het kader van de energietransitie werd ook het concept van dit werkpaard met gulzige benzinemotoren in vraag gesteld en zo kwam er een stekkerversie.

Die F-150 Lightning wordt nu gelanceerd op de thuismarkt, maar we kregen al de gelegenheid om een exemplaar te testen in eigen land hoewel Ford (voorlopig) geen export naar Europa heeft voorzien. Maar die plannen kunnen snel veranderen met de energietransitie en de ban op verbrandingsmotoren die Europa vanaf 2035 invoert. In dat plaatje heeft de 100 % elektrische F-150 Lightning wel potentieel, ook bij ons, zij het voor specifieke toepassingen.

De 100 % elektrische F-150 Lightning rijdt emissieloos.

Groot en krachtig

Door zijn riante afmetingen (lengte 5,90 m, breedte 2,45m, hoogte 1,92m) is deze uitstootvrije pick-up natuurlijk niet echt geschikt als stadsauto, maar kan hij wel zijn nut bewijzen als bedrijfsvoertuig in de bouwsector of voor wie zware lasten moet trekken. De F-150 Lightning wordt namelijk aangedreven door twee elektromotoren, één op elke as zodat nog altijd vierwielaandrijving beschikbaar is, en levert een systeemvermogen van 580 pk en 1.050 Nm koppel. Ondanks zijn gewicht van bijna 3 ton trekt de F-150 Lightning daarmee een sprint van 0 naar 100 km/u in amper 4,5 seconden, wat sneller is dan veel sportwagens.

Het ruime interieur biedt plaats aan vijf personen.

Overal stroom

Belangrijker is dat de accu van 98 kWh (standaard) of 131 kWh (extended) een rijbereik van 384 km (standaard) tot 512 km (extended) toelaat volgens de Amerikaanse EPA-normen, die te vergelijken zijn met onze WLTP-standaarden. In de realiteit beschik je dus over een gigantische powerbank die ook stroom kan leveren op het terrein (werven, …) of in je woning als thuisbatterij om het stroomnet te ontlasten. En dat kan een belangrijke troef worden in de toekomst. Nog een pluspunt is dat de F-150 Lightning die plaats biedt aan vijf personen, relatief betaalbaar is met een startprijs van ongeveer 47.000 dollar in de VS.