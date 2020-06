Ford en VW sloten een nieuw akkoord voor een gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe bestelwagens, pickups, elektrische voertuigen en projecten rond autonoom rijden.

Beide constructeurs kennen elkaar trouwens goed, want ze hadden in een recent verleden al een stevige flirt met onder andere de monovolumetweeling Volkswagen Sharan en Ford Galaxy. Voor de volgende jaren heeft deze nieuwe alliantie weer enkele mooie projecten op stapel staan.

Zo zal Ford een mediumsize pickup ontwikkelen en bouwen, die het merk als de nieuwe Ranger zal commercialiseren vanaf 2022. Partner VW zal dit model tegelijk als de nieuwe Amarok op de markt brengen. In 2021 zal Volkswagen dan weer een op de Caddy gebaseerde stadsbestelwagen ontwikkelen en bouwen, die ook een Ford Transit Connect variant krijgt, terwijl Ford wat later een grotere bestelwagen met een laadvermogen van 1 ton zal lanceren die ook zijn VW-versie krijgt.

Volkswagen zal zijn elektrische MEB-platform vanaf 2023 eveneens aan zijn partner ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van verscheidene elektrische voertuigen. En tenslotte werken Ford en Volkswagen samen met Argo AI aan de ontwikkeling van zelfrijdende auto's die binnen enkele jaren op de Europese en Amerikaanse markt zullen verschijnen. (Belga)

