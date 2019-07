nieuws

Ford en Volkswagen investeren samen in elektrische, zelfrijdende auto

Beide constructeurs investeren ruim 7 miljoen dollar in Argo AI, een bedrijf dat een platform voor zelfrijdende auto's ontwikkelt. Weldra zullen ze deze technologie in hun eigen gamma van elektrische auto's integreren en tegelijkertijd genieten van belangrijke schaalvoordelen in de productie.

Ford en Volkswagen investeren samen in elektrische, zelfrijdende auto © belga