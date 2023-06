Ford Bronco komt naar Europa

De offroad-legende komt voor het eerst naar Europa, maar is dit een goede timing?

De Ford Bronco, een icoon onder de Amerikaanse terreinwagens, werd in 1966 gelanceerd en kwam na een korte onderbreking in 2020 weer in het gamma. Nu maakt hij de oversteek naar Europa. Dat lijkt misschien vreemd, omdat hier intussen de vergroening van het wagenpark is ingezet. Er wordt volop ingezet op de elektrificatie zodat het nut van zo’n gulzige offroader in vraag kan worden gesteld.

Ford geeft dat toe, maar verduidelijkt dat de Bronco in de eerste plaats een oer-Amerikaans product is dat zich hier richt op een publiek van liefhebbers van terreinvoertuigen of professionals die zich ook een Jeep Wrangler of een Land Rover Defender aanschaffen.

Terreinploeteraar

Tijdens een eerste testrit in onze Ardennen konden we in ieder geval ervaren dat de Ford Bronco een echte terreinploeteraar is die vrijwel overal doorgeraakt. De constructie is even stoer als het uiterlijk en de 335 pk sterke 2.7 EcoBoost V6 heeft genoeg power om er overal het tempo in te houden. Het avontuurlijke karakter wordt onderstreept door het dak en alle deuren die verwijderd kunnen worden, zodat je van de Bronco in een handomdraai een avontuurlijke en hippe strand- of safariwagen kan maken.

Ook op de verharde wegen is deze vijfdeurs comfortabel, maar toont hij zich uiteraard iets minder dynamisch door zijn offroad-genen. Er is keuze tussen twee uitvoeringen die telkens over een riante standaarduitrusting beschikken met onder meer een multimediasysteem en een digitaal dashboard: de luxueuze Outer Banks (76.700 euro) of de avontuurlijke Badlands (80.400 euro) met ruime offroad-capaciteiten.

Geïnteresseerden reppen zich best nu al naar de Ford-dealer want het contingent Bronco’s is zeer beperkt.