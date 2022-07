Ford Bronco komt naar Europa

Ford breidt zijn gamma terreinwagens verder uit. Straks staat ook de Bronco bij de Europese dealers.

Het is al SUV en crossover wat de klok slaat bij de nieuwe autopresentaties. Ook bij Ford waar nu de Bronco aan het Europese gamma wordt toegevoegd. Dit model is nog een rasechte terreinwagen die zich ook in de ruwste omstandigheden perfect uit de slag weet te trekken.

De Bronco heeft meer te bieden dan alleen maar een stoere look want hij beschikt over een robuuste onafhankelijke wielophanging en een volwaardig 4×4-systeem met vergrendelbare differentiëlen en lage verhoudingen, aangevuld met een specifiek rijhulpsysteem. Daaraan kan nog een ‘Trail Toolbox’ toegevoegd worden, een speciaal pakket voor zwaar terrein met een specifieke cruisecontrol, torque-vectoring voor een betere tractie en een zogenaamde ‘eenpedaalfunctie’. Met een bodemvrijheid van 26 cm, een aanrijhoek van 37,3 graden en een doorwaaddiepte van 85 cm lijkt niets de Bronco te kunnen tegenhouden.

De Bronco beschikt over indrukwekkende terreincapaciteiten.

Beperkte reeks in 2023

In de Verenigde Staten is de Ford Bronco leverbaar met een driedeurs- of vijfdeurskoetswerk, maar in Europa zal enkel deze laatste variant ingevoerd worden. Dat kan in combinatie met een 2,3 liter turbo-viercilinder van 305 pk of een 2,7 liter V6 van 315 pk, gekoppeld aan een manuele zevenbak ofwel een tientrapsautomaat.

Dan is er nog de prijs. In de Verenigde Staten kost het instapmodel van de Bronco 30.800 dollar (ca. 30.235 euro), maar wellicht zal dat tarief bij ons veel hoger uitvallen. Voor de exacte prijszetting is het nog even wachten, want Ford wil met de verkoop van een beperkte reeks van de Bronco starten tegen eind 2023.