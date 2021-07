Simracing is een vorm van gaming die sterk aan populariteit wint. Ford wou nagaan wat deze virtuele piloten in de realiteit waard zijn en confronteerde hen met ervaren, klassieke bestuurders op het testterrein in Lommel.

Bij de F1-teams zitten de reservepiloten bijna dagelijks in de racesimulator om technische oplossingen, rijtechnieken en racestrategieën uit te testen in een virtuele omgeving. Intussen zijn de racegames ook sterk geëvolueerd met bijzonder realistische simulatoren en programma's. Maar natuurlijk is racen in de huiskamer niet hetzelfde als écht over een circuit razen.

Ford dat onder de 'Fordzilla'-vlag verschillende simracing teams steunt, wou nagaan hoe goed de virtuele piloten het er in de realiteit vanaf brengen tijdens de Ford Performance Challenge. Daarin gingen vier teams van simracers en autojournalisten uit België en Nederland de strijd met elkaar aan.

Uit comfortzone

De Performance Challenge was geen gewone race waarin je om ter snelst naar de finish raast, maar een soort beoordeling van de rijvaardigheid, de handigheid en het aanpassingsvermogen van de deelnemers. Zo stonden er op het programma: een drift op een rotonde met een Mustang Mach 1, wagenbeheersing in een skidcar, een gymkhana of behendigheidswedstrijd met een Puma ST, manoeuvreren van een aanhangwagen met een Ranger, driften met een Transit van 400 pk, een evaluatie van de rijtechniek en ook een virtuele ronde in een simulator op het circuit van Spa-Francorchamps.

De rijvaardigheid van de deelnemers werd getest in een skidcar © GF

De 16 deelnemers werden, subjectief of objectief naargelang de proeven, beoordeeld door de stopwatch, de behaalde strafpunten bij het raken van de kegels of het deskundige oog van de instructeurs. De uiteindelijke resultaten lieten weinig ruimte voor twijfel. Het ploegenklassement werd gewonnen door de Belgische journalisten - Benoît Galand, Jean-François Christiaens, Yeelen Möller en Alain De Jong - die volgens de jury "zeer complementair waren en in elk onderdeel boven het gemiddelde wisten te scoren".

Het individuele klassement ging naar één van de Belgische simracers die al enige race-ervaring had. Hij toonde zich de hele dag regelmatig, wist grote fouten te vermijden, overtrof zijn teamgenoten ruimschoots en bleef zelfs de meest consistente Belgische journalist voor.

