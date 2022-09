Ford brengt nieuwe Mustang met V8

De nieuwe zevende generatie van de Ford Mustang blijft zijn concept trouw met een potente achtcilinder, achterwielaandrijving en een handgeschakelde versnellingsbak. Liefhebbers halen opgelucht adem.

Ook Ford zet de elektrificatie in waarbij de volgende jaren vrijwel het hele gamma van het merk aan de stekker gaat. Toch blijven er enkele uitzonderingen zoals de iconische Mustang waarvan volgend jaar de nieuwe generatie op de markt komt.

Nu staat er intussen wel een 100 % elektrische Mustang Mach-E in de brochure bij Ford, maar dat is een totaal ander product dat geen uitstaans heeft met de ‘echte’ Mustang die nog altijd een schare fans heeft. Ford heeft dus woord gehouden en blijft zijn muscle car commercialiseren. Zelfs in zijn zuivere vorm, dus met verbrandingsmotor, achterwielaandrijving en een handgeschakelde versnellingsbak. Ook al lijkt dit concept intussen een anachronisme in de huidige autowereld waar autonoom en elektrisch rijden de heilige graal vormen.

De Mustang komt er als coupé en cabriolet.

5.0 V8 met 487 pk

Ford trekt zich er voorlopig niet veel van aan voor de Mustang, die zal worden aangedreven door een atmosferische 5 liter V8 Coyote met 487 pk in combinatie met een manuele zesbak. Als alternatief is er ook een 10-trapsautomaat voor wie vooral comfortabel en ontspannen wil rijden. Daarnaast vormt de 2,3 liter viercilinderturbo Ecoboost met 300 pk de basismotor, die naar verluidt nog enkel met de automaat wordt aangeboden.

Het koetswerk behoudt zijn bekende proporties met de lange snuit en de stoere schouderlijn, maar krijgt een hedendaagse toets door de led-verlichting rondom. In het interieur vallen vooral het stuurwiel met een afgevlakte onderkant op en het grote digitale scherm dat het dashboard en het multimediasysteem integreert.

Het nieuwe interieur met een digitale cockpit.

Bij de lancering, die in de Verenigde Staten in de zomer van 2023 is gepland, zal meteen een coupé en een cabriolet verkrijgbaar zijn. Wellicht volgen later zoals naar goede gewoonte andere varianten die de prestaties en sportiviteit naar een nog hoger niveau zullen tillen, zoals de Dark Horse of de Shelby. Officieel is er nog niets over gezegd, maar ook dit keer zal de Mustang waarschijnlijk weer de oversteek naar Europa maken, maar echter in een latere fase.