Ford breidt het aanbod van de Puma crossover uit met extra aandrijflijnen en nieuwe uitrustingsniveaus. Voortaan kunnen de klanten ook kiezen voor de 1,5 liter EcoBlue dieselmotor van 120 pk, een nieuwe zeventrapsautomaat met dubbele koppeling en een nieuwe topvariant, de Puma ST-Line V.

De nieuwe 1,5 liter 120 pk sterke EcoBlue dieselmotor van de Puma biedt een aantrekkelijke optie voor bestuurders die lange afstanden afleggen: hij stoot 99 g/km CO2 uit en slikt een 3,8 l/100 km (NEDC). Deze zelfontbrander wordt uitsluitend gekoppeld aan de handgeschakelde zesversnellingsbak.

Met de nieuwe zeventrapsautomaat levert de 1.0 EcoBoost benzinemotor van 125 pk een CO2-uitstoot van 110 g/km en een verbruik van 4,9 l/100 km. Het grotere aantal versnellingen van deze versnellingsbak, het lichte ontwerp en de vloeiende schakelovergangen - dankzij de dubbele koppeling - dragen bij tot een optimalisatie van het energierendement, het raffinement en de rijdynamiek.

De nieuwe topuitvoering ST-Line V is gebaseerd op de sportieve variant Puma ST-Line en voegt er stijlelementen en hoogwaardige specificaties aan toe. De unieke eigenschappen omvatten een bovenste radiatorrooster en een frame in gesatineerd aluminium, een zwart onderste radiatorrooster, een onderste deel van de achterbumper in koetswerkkleur en een grote achtervleugel. De standaarduitrusting omvat LED-koplampen, Windsor lederen zetels, Manacor lederen stuurwiel, B&O premium audiosysteem en de KeyFree-ingang en -start van Ford. (Belga)

