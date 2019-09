Net als bij de personenwagens, moeten ook bestelwagens de riem aanhalen op vlak van CO2-uitstoot. Steeds meer constructeurs hebben om die reden (semi-) elektrische versies in de pipeline zitten. Ford komt met propere varianten van de nieuwe Transit en de Tourneo Custom.

Het merk met het blauwe ovaal bereidt zich voor op de lancering van een heus offensief. De eerste in de rij is de Transit Custom die een plug-in hybride aandrijving in de neus krijgt. Deze motorisatie maakt gebruik van de 1.0 driecilinder Ecoboost motor in combinatie met een elektromotor. Deze bestelwagen haalt een (zuiver elektrische) autonomie van ongeveer 50 km en wordt in EV-modus gevoed door een lithium-ion batterij met een capaciteit van 13,6 kWh. Volgens de constructeur blijft de CO2-emissie beperkt tot 60 g/km. Bij ons zal deze versie ten vroegste in februari of maart 2020 op de markt komen en concrete prijzen zijn nog niet bekend. Verder ontwikkelt Ford eveneens een compactere Tourneo met precies dezelfde PHEV aandrijflijn met acht zitplaatsen. Naar verluidt wordt er tevens gewerkt aan een volledig elektrisch aangedreven versie van de Transit met een laadvermogen tot 2 ton. Of en wanneer die op de Belgische markt zal worden gelanceerd is voorlopig onduidelijk. (Belga)