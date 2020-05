Ford heeft sinds kort met de Puma een compacte SUV in het gamma die voorlopig naast de EcoSport wordt verkocht. Vandaag maakt de constructeur met het blauwe ovaal bekend dat er ook een snelle ST-versie volgt van die Puma.

De Puma is een vreemde verschijning omdat Puma in de jaren negentig een compact coupémodel was en vandaag haalt het merk de benaming van onder het stof. De Puma-badge kleeft vandaag op een sportief gelijnd SUV-koetswerk. Niet verwonderlijk overigens, want SUV's in alle maten en vormen zijn momenteel de enige segmenten die het nog goed doen. Daarom is het een berekende zet om een sportieve versie te lanceren van de Puma.

Voor Ford blijven de ontwikkelingskosten bovendien overzichtelijk omdat de driecilinder turbomotor (1.5 EcoBoost met 200 pk) ook al in andere modellen (zoals de Fiesta ST) wordt gebruikt. Ford breidt dus het ST-gamma (met betaalbare sportievelingen) uit, terwijl het de meer extreme RS-versie van de Focus schrapt, want recent werd duidelijk dat er geen opvolger zou komen voor de Focus RS. Gezien de huidige conjunctuur en het gegeven dat autobouwers de laatste gram CO2 willen beperken, is de keuze voor een breder ST-gamma met sportieve, maar (relatief) zuinige motoren een begrijpelijke keuze die rationeel rijplezier biedt voor de sportief georiënteerde consument.

Op dit ogenblik toont Ford ons enkel een glimp van de Puma ST aan de hand van bijgevoegde foto. Op een prijs en exacte specificaties is het nog even wachten.(Belga)

