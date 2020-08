De SP1/SP2, die door Volkswagen Brazilië werd bedacht en geproduceerd, is een coupé met een zeer originele lijn die gebaseerd was op de lokaal geproduceerde Variant. Een zeldzaamheid die als één van de mooiste modellen uit de jaren 70 wordt beschouwd.

In het begin van de jaren 70 werden er zeer weinig wagens in Brazilië ingevoerd omwille van de erg hoge invoertaksen. Het lokale filiaal van Volkswagen, Volkswagen do Brasil, was in ruime mate onafhankelijk van het Duitse moederhuis en produceerde modellen aangepast aan de noden van de plaatselijke markt. Als aanvulling op de zeer originele Karmann-Ghia TC lanceerde de filiaalleider een nieuw project dat tot de SP 1 en 2 zou leiden.

Op esthetisch vlak stamt deze coupé duidelijk uit de jaren 70. Hij was gebaseerd op de Braziliaanse Variant 1600 en vertoonde een fraaie maar vrij complexe koetswerklijn, met een zeer lange snuit die contrasteerde met de eerder gedrongen achterpartij. Net als de andere Volkswagens uit die periode werd de luchtgekoelde motor achteraan in overhang geplaatst, onder de koffervloer van de wagen. Ook al waren de aandrijving en verscheidene onderdelen geleend van andere modellen, toch had de SP heel wat specifieke elementen, waaronder het dashboard in zwarte kunststof dat het interieur een uiterst sportief accent bezorgde.

De SPS1 werd in 1972 gelanceerd en maakte gebruik van de 1600cc motor die slechts 54 pk produceerde. Al snel kreeg de wagen een 1700cc blok van 65 pk en de naam SP2 aangemeten. Hoewel dit model op basis van zijn prestaties geen echte sportieveling was, leverde SP2 zijn passagiers toch unieke sensaties omwille van de bijzonder lage zitpositie, zijn verleidelijke lijn en zijn opwindend motorgeluid. In totaal werden 10.193 exemplaren geproduceerd tot in 1976. Er werd trouwens ook nog een SP3 met een watergekoelde 1800cc motor van 100 pk afkomstig van een Passat ontwikkeld door Volkswagen en gebouwd voor een Braziliaanse dealer. Het koetswerk werd lichtjes aangepast om de aandrijving te koelen, maar jammer genoeg kende dit project geen vervolg.(Belga)

In het begin van de jaren 70 werden er zeer weinig wagens in Brazilië ingevoerd omwille van de erg hoge invoertaksen. Het lokale filiaal van Volkswagen, Volkswagen do Brasil, was in ruime mate onafhankelijk van het Duitse moederhuis en produceerde modellen aangepast aan de noden van de plaatselijke markt. Als aanvulling op de zeer originele Karmann-Ghia TC lanceerde de filiaalleider een nieuw project dat tot de SP 1 en 2 zou leiden.Op esthetisch vlak stamt deze coupé duidelijk uit de jaren 70. Hij was gebaseerd op de Braziliaanse Variant 1600 en vertoonde een fraaie maar vrij complexe koetswerklijn, met een zeer lange snuit die contrasteerde met de eerder gedrongen achterpartij. Net als de andere Volkswagens uit die periode werd de luchtgekoelde motor achteraan in overhang geplaatst, onder de koffervloer van de wagen. Ook al waren de aandrijving en verscheidene onderdelen geleend van andere modellen, toch had de SP heel wat specifieke elementen, waaronder het dashboard in zwarte kunststof dat het interieur een uiterst sportief accent bezorgde.De SPS1 werd in 1972 gelanceerd en maakte gebruik van de 1600cc motor die slechts 54 pk produceerde. Al snel kreeg de wagen een 1700cc blok van 65 pk en de naam SP2 aangemeten. Hoewel dit model op basis van zijn prestaties geen echte sportieveling was, leverde SP2 zijn passagiers toch unieke sensaties omwille van de bijzonder lage zitpositie, zijn verleidelijke lijn en zijn opwindend motorgeluid. In totaal werden 10.193 exemplaren geproduceerd tot in 1976. Er werd trouwens ook nog een SP3 met een watergekoelde 1800cc motor van 100 pk afkomstig van een Passat ontwikkeld door Volkswagen en gebouwd voor een Braziliaanse dealer. Het koetswerk werd lichtjes aangepast om de aandrijving te koelen, maar jammer genoeg kende dit project geen vervolg.(Belga)