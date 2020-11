Vijftig jaar geleden werd de Volkswagen K70 gelanceerd. Met een watergekoelde motor, voorwielaandrijving en een modern, strak design luidde deze middenklassenberline bij het Duitse merk een nieuw tijdperk in.

"Een nieuwe Volkswagen, anders dan alle voorgaande: dat is de VW K70", kondigde Volkswagen in 1970 een nieuw model aan, waarmee het automerk een nieuwe richting wilde uitgaan en dat het begin van een nieuw tijdperk zou inluiden.

Met de watergekoelde motor en voorwielaandrijving in de K70 maakte Volkswagen de overstap naar een voor het merk volledig nieuw aandrijfconcept, dat zich later met succes heeft doorgezet met de Passat en de Golf. De K70 beschikte over een chassis met onafhankelijke wielophanging dat beantwoordde aan de allernieuwste normen. De lange wielbasis resulteerde in een zeer ruim interieur en tegelijkertijd ook in een uitstekend rijgevoel.

Ondanks alle comfort lag een belangrijke focus op de actieve en passieve veiligheid. Kenmerken als de versterkte passagierscel, kreukelzones voor en achter, de brandstoftank achter in de afgeschermde ruimte en de standaardvoorbereiding voor veiligheidsgordels op alle zitplaatsen stelden nieuwe normen. Een ander belangrijk trendsettend aspect was het zakelijke design met zijn duidelijke lijnen, dat vandaag de dag nog steeds modern oogt. De berline is ontworpen door Claus Luthe, een van de belangrijkste autodesigners van zijn tijd. Elementen van zijn signatuur hebben ook invloed gehad op latere Volkswagen-modellen, zoals de Golf en de Polo.(Belga)

