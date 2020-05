De Volkswagen 181 werd ontworpen voor een aanbesteding van het West-Duitse leger. Het ging om een eenvoudig en robuust alle-terrein voertuig dat in de loop der jaren ook vrijwel overal ter wereld op stranden opdook.

Medio jaren zestig wilde het West-Duitse leger zijn wagenpark van lichte voertuigen vernieuwen en daarom startte men een aanbesteding met nauwkeurig beschreven specificaties bij de Duitse autoindustrie. Het nieuwe model moest robuust, betrouwbaar en zuinig zijn. Volkswagen had al ervaring met het ontwerp van de Fridolin - voor een aanbesteding van de Duitse posterijen - en wierp zich in de strijd met Project 181.

Men maakte uitgebreid gebruik van onderdelen die reeds in massaproductie werden gebruikt op de andere modellen en reeds veelvuldig waren getest. VW gebruikte de 1,5 liter motor met 44 pk in combinatie met de voorwielophanging van de Kever, de bodemplaat van de Karmann-Ghia en de achterwielophanging van de Combi. Het recept van Volkswagen sloeg aan en het Duitse leger bestelde een groot aantal voertuigen en de eerste exemplaren werden al vanaf 1969 geproduceerd.

Een jaar later volgde eveneens een civiele versie. In 1972 werd de 181 ook in de Verenigde Staten gelanceerd waar hij werd omgedoopt tot "The Thing". In Groot-Brittannië werd hij vanaf 1975 als "Trekker" verkocht en in Mexico werd hij "Safari" genoemd.

Aanvankelijk was de 181 uitgerust met een reductiebak achteraan om zware lasten te kunnen torsen, maar in 1973 schakelde men over op cardanassen, die beter geschikt bleken voor civiel gebruik. De 181 oogt sober, maar het is een uniek voertuig omwille van het vierdeurs cabriokoetswerk en de voorruit die men kan neerklappen. Tegen de verwachtingen in kon het model rekenen op een bijzonder heterogeen cliënteel dat deze wagen inzet als een praktisch en veelzijdig vrijetijdsvoertuig. Vandaag kom je hem nog tegen in de buurt van stranden over de hele wereld. Hij werd zowel in Duitsland als in Mexico en zelfs Indonesië geassembleerd. In totaal werden er 90.883 exemplaren gebouwd. In 1983 verdween de 181 discreet uit de catalogi.(Belga)

