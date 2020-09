Skoda haalde voor zijn 125e verjaardag enkele fraaie wagens van stal, zoals deze Sport uit 1950 die 70 jaar geleden de start nam in de 24 Uren van Le Mans.

Deze uiterst lichte Skoda Sport, die gebaseerd was op de 1101/1102 'Tudor', zette slechts 600 kilogram op de weegschaal en werd aangedreven door een watergekoelde 1,1 liter viercilindermotor van 50 pk. Vaclav Bobek en Jaroslav Netusil reden er mee in de 24 Uren van Le Mans 1950 tot ze na 13 uur racen moesten opgeven met een technisch defect, toen ze tweede in de klasse tot 1.100 cc lagen. In dit feestjaar voor Skoda werd de Sport weer volledig opgeblonken en werd Hans-Joachim Stuck opgetrommeld om de racewagen nog eens de sporen te geven. De ex-Le Mans-winnaar, die 18 maal aan de iconische etmaalrace deelnam, heeft zich daarbij stevig geamuseerd aan het stuur van deze unieke oldtimer: "Het was een geweldig leuke en mooie rit in de Skoda Sport, die me nog meer deed inzien welke prestaties de piloten in die dagen moest neerzetten. Het is een echt huzarenstukje als je in zo'n wagen een 24-uursrace moest volbrengen." (Belga)

