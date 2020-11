In de 70-jarige geschiedenis van Seat hebben compacte sportieve auto's steeds een belangrijke rol gespeeld in het aanbod. Het begon met de 850 Coupé in 1967.

In 1966 werd Spanje razendsnel 'gemotoriseerd'. De Seat 600 kreeg een grote broer: een ruimere berline, de 850. Nog geen jaar later werd een van de eerste echt ambitieuze in Spanje geproduceerde auto's geboren: de 850 Coupé, een evolutie van de Seat 600. De motor lag achterin, de aandrijving werd aan de achterwielen toevertrouwd en hij had slechts 2+2 zitplaatsen. De prijs van de 850 Coupé lag destijds op 105.000 pesetas, 30 procent meer dan de 850 berline. Wie het zich kon veroorloven, betaalde dat extra geld met plezier, omdat de 850 Coupé puur rijgenot schonk. De motor van de 850 kreeg een dubbele carburator en een hogere compressieverhouding. Dankzij die ingrepen nam het vermogen met 10 pk toe tot 47 pk, bij een voor dat tijdperk hoog toerental van 6.200 o/m. Gecombineerd met zijn gestroomlijnde silhouet kon hij zo 140 km/u halen. Om het onderstel op de prestaties af te stemmen was de 850 Coupé de eerste Seat met schijfremmen op de vooras. Met een gewicht van 720 kilo waren wendbaarheid en rijpret gegarandeerd.

Twee jaar later, in 1969, nam het vermogen toe tot 52 pk door te kiezen voor een motor die een klassieker zou worden bij Seat: de 903 cc. Op dat moment veranderde de naam naar Seat 850 Sport Coupé en kon hij van ver worden herkend door zijn dubbele lampen voor- en achteraan. In zijn zog volgde de 67 pk sterke 1200 Sport, het eerste exclusieve, zelf ontworpen model van het merk.

Het sportieve verhaal kreeg in 1981 een vervolg met van de 127 afgeleide Fura, goed voor 75 pk. Uiteindelijk belanden we bij de Ibiza Sxi, gevolgd door de GTI-versie van de tweede generatie en sinds de derde generatie de FR-varianten, met momenteel een 1.5 TSI-motor van 150 pk.(Belga)

In 1966 werd Spanje razendsnel 'gemotoriseerd'. De Seat 600 kreeg een grote broer: een ruimere berline, de 850. Nog geen jaar later werd een van de eerste echt ambitieuze in Spanje geproduceerde auto's geboren: de 850 Coupé, een evolutie van de Seat 600. De motor lag achterin, de aandrijving werd aan de achterwielen toevertrouwd en hij had slechts 2+2 zitplaatsen. De prijs van de 850 Coupé lag destijds op 105.000 pesetas, 30 procent meer dan de 850 berline. Wie het zich kon veroorloven, betaalde dat extra geld met plezier, omdat de 850 Coupé puur rijgenot schonk. De motor van de 850 kreeg een dubbele carburator en een hogere compressieverhouding. Dankzij die ingrepen nam het vermogen met 10 pk toe tot 47 pk, bij een voor dat tijdperk hoog toerental van 6.200 o/m. Gecombineerd met zijn gestroomlijnde silhouet kon hij zo 140 km/u halen. Om het onderstel op de prestaties af te stemmen was de 850 Coupé de eerste Seat met schijfremmen op de vooras. Met een gewicht van 720 kilo waren wendbaarheid en rijpret gegarandeerd.Twee jaar later, in 1969, nam het vermogen toe tot 52 pk door te kiezen voor een motor die een klassieker zou worden bij Seat: de 903 cc. Op dat moment veranderde de naam naar Seat 850 Sport Coupé en kon hij van ver worden herkend door zijn dubbele lampen voor- en achteraan. In zijn zog volgde de 67 pk sterke 1200 Sport, het eerste exclusieve, zelf ontworpen model van het merk.Het sportieve verhaal kreeg in 1981 een vervolg met van de 127 afgeleide Fura, goed voor 75 pk. Uiteindelijk belanden we bij de Ibiza Sxi, gevolgd door de GTI-versie van de tweede generatie en sinds de derde generatie de FR-varianten, met momenteel een 1.5 TSI-motor van 150 pk.(Belga)