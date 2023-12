Finalisten Auto van het Jaar bekend

Welk model wordt de opvolger van de elektrische Jeep Avenger?

De verkiezing van ‘Car of the Year’ of Europese Auto van het Jaar is de belangrijkste prijs die er op ons continent in de autowereld wordt uitgereikt. De trofee is dan ook fel begeerd door de automerken. Want buiten de eer van de overwinning is ook de publiciteit die ermee gepaard gaat van onschatbare waarde voor de constructeurs.

Intussen is de editie 2024 van de Europese autoverkiezing op gang getrokken en zijn de zeven finalisten bekendgemaakt: BMW 5 Reeks/i5, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot e-3008, Renault Scenic, Toyota C-HR en Volvo EX30. In januari 2024 zal een jury van 59 autojournalisten uit 22 landen een laatste keer beraadslagen over de beste auto van Europa van het jaar 2024. De winnaar wordt dan op 26 februari tijdens het autosalon van Genève bekendgemaakt.

Het groepje finalisten van de Europese autoverkiezing bestaat nog enkel uit elektrische of op zijn minst geëlektrificeerde modellen. Een logische tendens gezien de huidige marktevolutie die gestuurd wordt door de verplichte overgang naar elektrisch rijden tegen 2035. Dit jaar ging al een EV – de Jeep Avenger – aan de haal met de titel en de kans is groot dat ook in 2024 een batterij-aangedreven voertuig de laureaat zal zijn.