Een honderdtal Brusselse fietsers is zaterdagvoormiddag vanuit het Brusselse centrum met de fiets naar het autosalon getrokken op Brussels Expo. Met hun actie 'Mythical Mass' willen ze ijveren voor een verbod op alle reclame voor wagens. De actie gaat uit van verschillende fietsersorganisaties.

'We willen de politiek vragen om de reclame voor wagens te reguleren, of zelfs verbieden, want er is enorm veel promotie voor de auto. Net nu we oplossingen willen vinden voor de huidige mobiliteits- en gezondheidsproblemen', zegt Aurélie Willems, secretaris-generaal van Gracq (Groupe de Recherche et d'Action des Cyclistes Quotidiens).

'We willen de alternatieven promoten, maar tegelijk blijven we miljoenen pompen in het promoten van de wagen', hekelt ze. De actievoerders willen naar eigen zeggen het verschil tussen de "mythe" en de "trieste realiteit" van de wagen aankaarten.

Ook organisaties als stadsbeweging BRAL, Extinction Rebellion Bruxelles, Bruxsel'Air en Inter-Environnement Wallonie willen dat de overheid de promotie van de wagen, vooral de reclame ervoor, reguleert. In het beste geval volgt een reclameverbod, klinkt het, dat indien nodig in verschillende stappen ingevoerd wordt. Zo zou gestart kunnen worden met een verbod op reclame voor wagens met een te vervuilende verbrandingsmotor of voor wagens die te zwaar of te krachtig zijn, bijvoorbeeld SUV's.

