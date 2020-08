Sinds enige tijd is deal rond tussen de fusie van de Fiat Chrysler groep en PSA, de groep waarin de merken Peugeot, Citroën, DS en Opel zijn ondergebracht. De nieuwe Stellantis groep die zo ontstaat, zal tal van synergiën mogelijk maken en eentje daarvan is zopas uitgelekt.

Het ziet er immers naar uit dat Fiat in de toekomst gebruik zal maken van het compacte PSA-platform waarop de Peugeot 208 en de Opel Corsa wordt gebouwd. Dit CMP-onderstel is erg interessant voor Fiat omdat dit ook geschikt is om een (deels) elektrische aandrijving te integreren. In het geval van Fiat zou dit betekenen dat modellen als de Punto en of de Tipo technisch heel veel gemeen zouden hebben met de Peugeot 208 of de Opel Corsa. Omdat de fusie nog erg prematuur is, doen de constructeurs nog geen bindende uitspraken. Het is ook nog niet duidelijk of Fiat in de toekomst zijn eigen motoren zal blijven gebruiken. Of er ook plannen zijn voor een compacte Alfa (als opvolger voor de Giulietta) is evenmin duidelijk. De Stellantis groep zou ook de banden op de bestelwagenmarkt verder kunnen aanhalen. Op dit ogenblik wordt daar reeds doorgedreven technologie gedeeld, want de Fiat Ducato, de Peugeot Boxer en de Citroën Jumper delen nu al dezelfde basis. (Belga)

