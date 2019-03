Fiat viert feest met Centoventi

Ondanks zijn rijke geschiedenis moet ook Fiat voorbereid zijn op de toekomst in de autowereld die vooral de elektrische wagens gunstig gezind lijkt te zijn. In dat plaatje past deze Centoventi perfect: hij is compact, veelzijdig en voorzien van een elektrische aandrijving. Het basisconcept van dit studiemodel is net geen 3,70 meter lang en kan leiden tot verschillende varianten (hatchback, cabrio, busje) die ook verder gepersonaliseerd kunnen worden, zowel wat het koetswerk als het interieur betreft. Uiteraard werd de connectiviteit niet vergeten met een slimme en handige integratie van een smartphone in het dashboard.

Deze concept car is elektrisch aangedreven en heeft een batterij waarmee ongeveer 100 kilometer ver gereden kan worden. Het batterijpakket is echter uitbreidbaar met vier extra modules, zodat het rijbereik tot 500 kilometer kan oplopen mocht dat nodig zijn.

Misschien is deze Centoventi meer dan alleen maar een vage toekomstdroom en leidt hij sneller dan gedacht tot een productiemodel. Uiteraard wordt hiervoor in de eerste plaats gedacht aan de nieuwe Panda die in 2021 wordt verwacht en wellicht enkele varianten en een elektrische aandrijving zal krijgen. Wait and see. (Belga)