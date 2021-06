Nu Fiat onderdeel is van de Stellantis-groep, wordt duidelijk welke rol er voor het Italiaanse massamerk in de toekomst is weggelegd. Die toekomst zou zuiver elektrisch zijn.

Fiat heeft vandaag al een eerste zuiver elektrisch model in het gamma met de EV-versie op basis van de 500. Dat is overigens het voornaamste merkproduct want het gamma is de voorbije jaren danig uitgedund en op dit ogenblik is het niet zeker of er nog een opvolger komt voor een groter model zoals de Tipo.

Fiat CEO Olivier François gaf al wel te kennen dat de line-up tussen 2025 en uiterlijk 2030 volledig elektrisch zal worden. Of dit vooral te maken heeft met het uitfaseren van bestaande (oudere) modellen met verbrandingsmotoren dan wel met de komst van een nieuwe generatie bijkomende elektrisch aangedreven voertuigen is niet duidelijk.

De Fiat-chef gaf eveneens aan dat het de bedoeling is om elektrische modellen aan een betaalbare prijs op de markt te zetten. Fiat heeft immers een traditie in het bouwen van compacte, eenvoudige en bovenal betaalbare voertuigen. De constructeur hoopt één en ander via de doorgedreven platformstrategie binnen de Stellantis-groep te kunnen realiseren.

Vraag is of Europese autoconstructeurs in de toekomst nog wel winstgevend kunnen blijven als de vraag naar elektrische voertuigen stijgt maar de schaarste aan de aanbodzijde van de grondstoffen - voor met name batterijen - ook groeit.

