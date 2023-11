Fiat Topolino in Disney-verpakking

Fiat viert de 100ste verjaardag van Disney met speciaal uitgedoste versies van de nieuwe elektrische microcar.

Disney viert zijn 100ste verjaardag en zet dat heuglijke feit met allerlei acties in de verf. Zo werd ook de Fiat Topolino onder handen genomen door de huiskunstenaar Giorgio Cavazzano, die vijf unieke creaties van deze elektrische microcar uit zijn pen toverde. Dat is niet helemaal toevallig, want in het Italiaans heet Mickey Mouse ook Topolino, wat muisje betekent.

Cavazzano liet zich in ieder geval volledig gaan op de Fiats, die een zeer opvallende en kleurrijke decoratie kregen, waarbij telkens Mickey Mouse het thema is. Interesse? Jammer genoeg is van deze schattige Topolino’s geen speciale, beperkte reeks gepland – zoals vaak gebeurt – maar gaan deze wagens naar Disney zelf die ze zal tentoonstellen of gebruiken voor promotionele acties.

Natuurlijk kan je nog altijd een gewone Fiat Topolino kopen. Deze is elektrische microcar komt in 2024 op de markt. Hij is 2,41 m lang en biedt plaats aan twee personen plus bagage. Met de 8,2 pk sterke elektromotor wordt een topsnelheid van 45 km/u bereikt, terwijl de accu met 5,5 kWh een rijbereik tot 75 km toelaat.