Bestelwagens hebben vandaag recht op een uitrusting die vergelijkbaar is met die van personenwagens. Bij de Fiat Talento is dat niet anders.

De Talento wordt uitgerust met een nieuwe generatie EcoJet-dieselmotoren (Euro6d-Temp), die zuiniger zijn dan de vorige versies. De constructeur belooft een verbruikswinst van 11% en de moto is leverbaar in drie vermogensniveaus (120 pk, 145 pk of 170 pk). De krachtbron wordt beademd door een turbo met variabele geometrie zodat hij soepeler reageert bij lage snelheden. Tot slot wordt de AM 2020-motorenfamilie aangevuld met de kleine 1.6 EcoJet S&S van 95 pk die 260 Nm aan trekkracht biedt.

Het interieur van de nieuwe Talento maakt het verschil met degelijke bekledingsmaterialen en meer omhullende stoelen. De nieuwe zwarte interieurs ogen elegant en zijn bovenal functioneel. Het Touch-Radio infotainment bedien je via een 7" aanraakscherm dat compatibel is met Apple CarPlay en Android Auto. Dit maakt de Talento aangenamer in gebruik, maar hij is eveneens praktisch. Fiat biedt een ruim gamma koetswerktypes (bestelwagen met laag en hoog dak, versie voor personenvervoer, dubbele cabine en cabine met laadvloer).

Verder bestaat de Talento in twee lengtes, twee hoogtes en met twee varianten qua wielbasis. Het laadvermogen kan oplopen tot 1266 kg en dankzij de "CargoPlus"-scheiding onder de passagiersstoelen kunnen professionals voorwerpen tot 3,75 meter (4,15 meter voor de versie met lange wielbasis) vervoeren. (Belga)