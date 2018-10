Fiat lanceert 500 Collezione

Om de link met de Italiaanse mode en lifestyle extra in de verf te zetten werd deze speciale reeks samen ontwikkeld met Uomo Vogue, een vooraanstaand mannenmodeblad. Er zijn twee varianten verkrijgbaar: een hatchback met een standaard schuifdak of een cabriolet met een grijze vouwkap. Het koetswerk van de 500 Collezione is steeds tweekleurig 'Bicolore Brunello', in een combinatie van Bordeaux Opera en Grigio Carrara. De koetswerklijnen worden extra benadrukt door chroom accenten in de neus, een koperen biesje op de flanken en fraaie 16" velgen.

In het interieur vallen de zwarte zetels met grijs-rode strepen op de zittingen op en verschijnt het koperen biesje ook op het dashboard. Naast zijn typische stijl pakt de 500 Collezione ook uit met het nodige technologische vernuft, met onder meer parkeer-, regen- en lichtsensoren, het Uconnect LINK 7" NAV DAB systeem met integratie van Apple CarPlay en compatibiliteit met Android Auto, een geïntegreerd navigatiesysteem met TomTom kaarten, een 7" TFT HD scherm en een audio Beats hifi-systeem voor een optimale geluidskwaliteit aan boord. Tenslotte zijn er twee motoren beschikbaar: de 1.2 liter van 69 pk en de TwinAir 0.9 van 85 pk. De Fiat 500 Collezione kost minstens 16.190 euro.(Belga)