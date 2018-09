Fiat Fullback Cross Concept is stijlvol

Garage Italia Custom is een concept van Lapo Elkann, een telg van de Agnelli-familie. Hij wil elk type voertuig (auto, motor, vliegtuig, boot, enz.) een unieke persoonlijkheid bezorgen. In dit geval wou hij het luxe-accent toevoegen dat ontbreekt in het segment van pick-ups, die nog vaak als "werkpaard" bekeken worden en daarom meestal weinig verfijnd zijn in hun uitrusting.

Het in Hannover getoonde model is momenteel nog een concept, maar er zou wel eens snel een beperkte reeks kunnen volgen. Wat het uiterlijk betreft, krijgt deze Fiat Fullback Cross by Garage Italia een tweekleurige tint in groen en brons en matzwarte 17" velgen. Het interieur werd verfraaid met een Elmo Vintage bruine lederen bekleding die voor een totaal andere look zorgt. Onder de motorkap huist nog steeds de 2.4 liter turbodiesel met 180 pk en 430 Nm, terwijl ook de bekende 4x4-aandrijving werd behouden. (Belga)