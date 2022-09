Fiat Fastback als crossover

Fiat breidt zijn gamma verder uit met een dynamische, compacte SUV-coupé, die zijn debuut maakt op de Zuid-Amerikaanse markt. Zal hij hier ook opduiken?

Zogenaamde crossovers zijn de huidige trend in autoland en elk merk dat wil scoren kan maar best één of meerdere modellen in zijn aanbod hebben. Hoe dit wagentype te omschrijven valt? Een elegante en/of sportieve SUV, die wat hoger op de veren staat en met zijn avontuurlijke trekken duidelijk afstand neemt van de klassieke koetswerkvormen zoals de berline of break.

De nieuwe Fiat Fastback is daar een mooi voorbeeld van. Zijn benaming verwijst naar de vijfdeurs met ruime achterklep die in de jaren 1980 zeer populair was en nu een moderne interpretatie kreeg met een iets verhoogd onderstel, dat meteen een makkelijke instap mogelijk maakt. De Fastback is 4,43 meter lang en heeft een koffer van 600 liter.

Onder de achterklep schuilt een bagageruimte van 600 liter.

Zelfs Abarth

Meteen zullen we deze nieuwe Fiat niet op onze wegen zien, omdat het debuut gepland is op de Zuid-Amerikaanse markt. En aangezien de elektrificatie daar nog in zijn kinderschoenen staat, zijn er ook geen stekkerversies voorzien. Wel turbomotoren die zowel op benzine als ethanol draaien omdat die brandstof in die regio veel wordt gebruikt.

Er is keuze uit een 1,0 liter van 130 pk of een 1,5 liter van 185 pk, telkens in combinatie met een automaat. Bovendien staat er ook nog een pittige Abarth op stapel voor de sportief ingestelde kopers.

Volgens de eerste informatie zou de Fiat Fastback in Zuid-Amerika ongeveer 25.000 euro kosten. Een marktintroductie in Europa is niet meteen gepland, maar zeker niet uit te sluiten op termijn.