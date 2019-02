Fiat en PSA zetten samenwerking voor bestelwagens verder

Deze nieuwe overeenkomst gaat over de productie van de grotere bestelwagens zoals de Fiat Ducato, de Peugeot Boxer en de Citroën Jumper en de productie van extra versies voor de merken Opel en Vauxhall. Om de verwachte toename van de vraag te ondersteunen, hebben FCA en PSA besloten om de productiecapaciteit van de site van Sevel Sud vanaf 2019 te verhogen, wat mogelijk ook extra werkgelegenheid zal creëren.

De overeenkomst stipuleert ook dat men op middellange termijn extra productiecapaciteit van de PSA-groep zal gebruiken voor de assemblage van bepaalde versies van grote bestelwagens van Peugeot, Citroën, Opel en Vauxhall. De site van Sevel Sud werd in 1981 opgestart in het Italiaanse Val di Sangro. Er werken momenteel 6.200 medewerkers op een totale oppervlakte van 1,2 miljoen m2. Het is de grootste productiesite voor bestelwagens in Europa, en men kan er een breed gamma met de meest uiteenlopende configuraties produceren.(Belga)