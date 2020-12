Be Charge, FCA (Fiat Chrysler Automobiles) en Carrefour stellen "Shop & Charge" voor, een promotietool voor elektrische mobiliteit met de nieuwe 100% elektrische Fiat 500.

De promotie van duurzame mobiliteit is een kernwaarde van deze samenwerking, die de installatie van 250 Be Charge laadpunten voor elektrische voertuigen beoogt in 135 geselecteerde verkooppunten van Carrefour in Italië, gekoppeld aan een voordeelprogramma voor de aankoop van bioproducten van het merk Carrefour.

Vanaf maart 2021 zullen de klanten van de nieuwe elektrische Fiat 500 hun wagens kunnen opladen in de verkooppunten van Carrefour waar de laadpalen reeds geïnstalleerd werden. Door de applicatie te downloaden kunnen ze opzoeken waar het dichtstbijzijnde laadpunt zich bevindt. Het project start met de 500, het eerste volledig elektrische model van de groep, en kan later uitgebreid worden naar de andere geëlektrificeerde modellen van FCA. Met dit initiatief willen de partners snel werk maken van de uitbreiding van het netwerk elektrische laadpalen in Italië.(Belga)

