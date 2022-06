Fiat Doblo gaat ook aan de stekker

Stellantis zet zijn elektrificatie verder met de nieuwe e-Doblo die met een batterijpakket van 50 kWh 280 kilometer op één acculading kan rijden.

Stellantis schakelt een versnelling hoger in de elektrificatie van zijn gamma, waarbij sommige modellen voortaan nog enkel met een elektrische aandrijving worden aangeboden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de nieuwe Doblo, waarvan de personenwagenversie alleen in een 100 % elektrische uitvoering verkrijgbaar is. Voor de bestelwagenvariant Doblo Van zijn daarentegen nog verbrandingsmotoren voorzien: een 1.2 benzine (110 pk) en een 1.5 diesel (100 pk). Althans voor deze generatie.

De Fiat e-Doblo is een ruime elektrische monovolume met een rijbereik van 280 km.

Familietrekjes

De nieuwe Fiat e-Doblo is het zustermodel van de Citroën Berlingo Multispace, de Opel Combo Life en de Peugeot Rifter uit dezelfde autogroep en herken je aan de specifieke neuspartij met verbonden lichtblokken. Voor de aandrijving maakt de emissievrije monovolume gebruik van een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor en een batterijpakket van 50 kWh dat een rijbereik van 280 kilometer (WLTP) moet verzekeren.

Het maximale laadvermogen bedraagt 100 kW zodat een half uurtje volstaat om de accu weer van 10 naar 80 % bij te laden. De e-Doblo spurt in 11 seconden van 0 naar 100 km/u haalt een topsnelheid van 135 km/u. Dat zijn bescheiden, maar realistische cijfers voor een modale groene gezinswagen.

Er is de keuze tussen twee koetswerkformaten: een lengte van 4,4 meter met een laadvolume van 3,3 m3 of 4,75 meter met 4,4m3. De Fiat e-Doblo zal nog dit jaar bij de dealers verschijnen. De Belgische prijs is nog niet bekend maar zal wellicht de prijzen van de elektrische zustermodellen volgen en dus een goede 35.000 euro kosten.