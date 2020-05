Fiat lanceert in België en Luxemburg, na het succes van de 500X Sport, een beperkte serie van 100 exemplaren van de 500X SuperSport. Deze wagen beschikt over de exclusieve kleur Matt Grey en een zeer volledige uitrusting.

Eind vorig jaar werd de Fiat 500X Sport succesvol gelanceerd. Dit model is momenteel met ongeveer 30 procent van de verkochte wagens het meest populaire uitrustingsniveau van deze compacte Fiat SUV. Dit succes was voor de teams van Fiat in België en Luxemburg de push om de versie 'SuperSport' te ontwikkelen. Deze nieuwe versie, aangedreven door een 1.3 Firefly benzinemotor van 150 pk, zal de specifieke marktpositie van het model nog versterken.

De nieuwe Fiat 500X SuperSport is gebaseerd op de versie Sport, met een nog completere uitrusting. Het model is te herkennen aan zijn kleur Matt Grey, wat voor een heel exclusieve en sportieve look zorgt. Deze afwerking is uniek op de markt: in het algemeen is deze tint voorbehouden aan ultra-sportieve berlines of absolute topmodellen.

Fiat voorziet een gelimiteerde serie van de 500X SuperSport, met een productie van strikt 100 exemplaren en dit enkel voor België en Luxemburg. Bovenop de complete basisuitrusting zijn volgende extra's nog voorzien: koetswerkkleur Matt Grey (Grigio Moda), aluminium 19" velgen, Audio Beats systeem, schakelhendels aan het stuur voor de automatische transmissie, elektrische zetels vooraan, packs Bad S, Business, Winter en Safety Plus, instapdorpels in aluminium en compact reservewiel. Het prijskaartje van deze exclusieve Fiat 500X SuperSport bedraagt 31.790 euro.(Belga)

Eind vorig jaar werd de Fiat 500X Sport succesvol gelanceerd. Dit model is momenteel met ongeveer 30 procent van de verkochte wagens het meest populaire uitrustingsniveau van deze compacte Fiat SUV. Dit succes was voor de teams van Fiat in België en Luxemburg de push om de versie 'SuperSport' te ontwikkelen. Deze nieuwe versie, aangedreven door een 1.3 Firefly benzinemotor van 150 pk, zal de specifieke marktpositie van het model nog versterken.De nieuwe Fiat 500X SuperSport is gebaseerd op de versie Sport, met een nog completere uitrusting. Het model is te herkennen aan zijn kleur Matt Grey, wat voor een heel exclusieve en sportieve look zorgt. Deze afwerking is uniek op de markt: in het algemeen is deze tint voorbehouden aan ultra-sportieve berlines of absolute topmodellen.Fiat voorziet een gelimiteerde serie van de 500X SuperSport, met een productie van strikt 100 exemplaren en dit enkel voor België en Luxemburg. Bovenop de complete basisuitrusting zijn volgende extra's nog voorzien: koetswerkkleur Matt Grey (Grigio Moda), aluminium 19" velgen, Audio Beats systeem, schakelhendels aan het stuur voor de automatische transmissie, elektrische zetels vooraan, packs Bad S, Business, Winter en Safety Plus, instapdorpels in aluminium en compact reservewiel. Het prijskaartje van deze exclusieve Fiat 500X SuperSport bedraagt 31.790 euro.(Belga)