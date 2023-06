Fiat 600e is elektrische crossover

De opvolger van de Fiat 500X krijgt een nieuwe naam en een elektrische aandrijving.

De guitige Fiat 500 is beschikbaar met een elektrische aandrijving dus lag het voor de hand dat ook de ruimere crossover-variant aan de stekker ging. Het Italiaanse merk uit de Stellantis Groep toonde beelden van deze nieuwe versie op batterijen. Die tonen een verrassend religieus sfeertje op het Sint-Pietersplein in het Vaticaan met een boodschap van vrede en broederlijkheid, die je in onderstaande video terugvindt.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Opvallend is dat de nieuwe generatie van de crossover ook een andere naam krijgt: 600e. Die ‘e’ wijst op de elektrische aandrijving, maar wellicht komen er ook versies met benzinemotoren met een hybride ondersteuning. Eigenlijk net zoals de zustermodellen uit deze autogroep: Jeep Avenger, Opel Mokka Electric en Peugeot e-2008.

Afgaande op die verwantschap vermoeden we dat de Fiat 600e zo’n 4 meter lang wordt en beroep doet op een 156 pk sterke elektromotor en een batterij van 54 kWh, die een rijbereik van ongeveer 400 kilometer toelaat. Meer nieuws en specificaties volgen bij de lancering die nog dit jaar wordt verwacht.