Fiat 600 ook als hybride

De nieuwe Fiat 600 werd gelanceerd met een elektrische aandrijving maar krijgt er binnenkort ook een hybride variant.

Fiat maakt deel uit van de Stellantisgroep die zeer sterk inzet op de elektrificatie van zijn gamma. Zo werd ook de nieuwe 600 eerst met een volledig elektrische aandrijving voorgesteld zoals dat tegenwoordig vaak gebeurt met de nieuwe modellen van deze autogroep. Maar al snel zal het aanbod naast deze 600e worden uitgebreid met een hybride variant.

Deze Fiat 600 Hybrid krijgt een 100 pk sterke mild hybride 1,2 liter benzinemotor met drie cilinders op de vooras in combinatie met een gerobotiseerde zestrapsautomaat met dubbele koppeling. Volgens Fiat zal de CO2-uitstoot ongeveer 110 gram per kilometer bedragen maar verdere specificaties over het verbruik of de prestaties werden nog niet vrijgegeven. Wel werd gemeld dat de koffer groter is met een volume van 385 liter dankzij het elimineren van het accupakket van 54 kWh onder de vloer dat de 600e van stroom voorziet.

Gunstige prijs

Een ander voordeel van de Fiat 600 Hybrid is zijn gunstigere prijs tegenover de elektrische versie die 36.000 euro kost. Het is nog even wachten op de exacte Belgische tarieven, maar wellicht zal de 600 Hybrid zo’n 10.000 euro minder kosten dan de 600e, waardoor hij een stevige concurrent wordt in dit segment. De Fiat 600 Hybrid wordt begin 2024 bij de dealers verwacht.