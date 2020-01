De groep Fiat-Chrysler wil zijn achterstand op vlak van elektrificatie ophalen. De Fiat 500 en Panda worden de eerste modellen in hun klasse die een aandrijving met een milde hybrisatie krijgen aangemeten.

De nieuwe 500 en Panda Hybrid zullen vanaf februari en maart 2020 verkrijgbaar zijn in een speciale unieke reeks: de exclusieve 'Launch Edition'. Die introduceert het nieuwe mild-hybridsysteem met benzinemotor dat de jongste 1.0 FireFly-driecilindermotoren met 70 pk (51 kW) koppelt aan een 12 volt sterke elektromotor met een in de aandrijfriem geïntegreerde starter-generator (Belt-Integrated Start Generator) en een lithiumbatterij. In vergelijking met de 1.2 Fire met 69 pk verbruikt de mild-hybridversie minder benzine, waardoor de CO2-uitstoot gemiddeld 20 tot 30% lager lager ligt tegenover de Panda Cross bijvoorbeeld, zonder dat de prestaties eronder lijden. Dankzij het BSG-systeem is volgens Fiat bovendien een hoogstaand rijcomfort verzekerd door de verbrandingsmotor geruisloos en zonder trillingen te herstarten in de Start-stop-modus. Klanten plukken bovendien de vruchten van het hybridesysteem, omdat de auto hiermee voldoet aan de Euro 6D Final-normen. Dat levert naargelang de lokale regels voordelen op, zoals een vrije toegang tot stadscentra, lagere parkeertarieven in stadscentra en mogelijk belastingvoordelen. (Belga)

De nieuwe 500 en Panda Hybrid zullen vanaf februari en maart 2020 verkrijgbaar zijn in een speciale unieke reeks: de exclusieve 'Launch Edition'. Die introduceert het nieuwe mild-hybridsysteem met benzinemotor dat de jongste 1.0 FireFly-driecilindermotoren met 70 pk (51 kW) koppelt aan een 12 volt sterke elektromotor met een in de aandrijfriem geïntegreerde starter-generator (Belt-Integrated Start Generator) en een lithiumbatterij. In vergelijking met de 1.2 Fire met 69 pk verbruikt de mild-hybridversie minder benzine, waardoor de CO2-uitstoot gemiddeld 20 tot 30% lager lager ligt tegenover de Panda Cross bijvoorbeeld, zonder dat de prestaties eronder lijden. Dankzij het BSG-systeem is volgens Fiat bovendien een hoogstaand rijcomfort verzekerd door de verbrandingsmotor geruisloos en zonder trillingen te herstarten in de Start-stop-modus. Klanten plukken bovendien de vruchten van het hybridesysteem, omdat de auto hiermee voldoet aan de Euro 6D Final-normen. Dat levert naargelang de lokale regels voordelen op, zoals een vrije toegang tot stadscentra, lagere parkeertarieven in stadscentra en mogelijk belastingvoordelen. (Belga)