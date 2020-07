Fiat heeft de nieuwe Fiat 500 Electric officieel voorgesteld aan de eerste minister van de Italiaanse Republiek, Giuseppe Conte. Bij die gelegenheid tekende ook het topmanagement van de autoconstructeur present aanwezig: John Elkann, voorzitter van FCA, Pietro Gorlier, CEO van FCA voor de EMEA-regio, en Olivier François, wereldwijd voorzitter van Fiat.

Het FCA-directieteam ging vervolgens naar paleis Chigi om de nieuwe 500 voor te stellen aan de Italiaanse premier, Giuseppe Conte. Met dit gebaar wil men uiteraard de autoriteiten van het land bewust maken van het feit dat de derde generatie van de 500 het Italiaanse antwoord is op de mobiliteit van de toekomst.

Dit is een ideale gelegenheid om de beloftes van FCA te bevestigen over het uitgebreide investeringsplan voor Italië. De constructeur wil zich immers vooral de Italiaanse fabrieken verder uitbouwen. Het plan bestaat erin om de Italiaanse autoindustrie te transformeren naar duurzame mobiliteit met lage emissies, door steeds meer geconnecteerde voertuigen met hybride of elektrische aandrijving te ontwikkelen.

Bij de ontwikkeling van de elektrische Fiat 500 gebruikte de Italiaanse constructeur bij de roots van de 500. Oorspronkelijk was de roeping van de eerste generatie 500 in de jaren zestig om zoveel mogelijk mensen mobiliteit en vrijheid te bieden. De 500 zorgde voor een radicale verandering, in die mate zelfs dat dit model een icoon werd sinds zijn debuut, precies 63 jaar geleden. De 500 zorgde voor massamobiliteit en bracht de Italiaanse cultuur tot leven en 'la dolce vita' werd door tal van ambassadrices wereldwijd uitgedragen.

De nieuwe 500 staat vandaag andermaal symbool voor deze positieve uitstraling en vernieuwing. Het enige probleem is dat de auto inmiddels ruim 30.000 euro kost. Zonder overheidssteun is de ontwikkeling van de elektrische auto op grote schaal niet mogelijk. Kortom, de bal ligt in het kamp van de politici.(Belga)

