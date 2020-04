Na de Mini, de VW Kever, Aston Martin-modellen en zelfs Bugatti's of Land Rovers, lanceert Lego vandaag een kit om zelf een Fiat 500 te bouwen. Het is in elk geval een leuk 'auto'-tijdverdrijf in deze periode van isolatie.

De Fiat 500 is een icoon binnen de autosector en daarom is het logisch dat er ook een Lego-versie volgt. Deze samenwerking tussen de Deense speelgoedspecialist en de Italiaanse autoconstructeur werd de voorbije week beklonken in Turijn. Het partnership tussen Fiat en Lego past in een veel ruimer project van de FCA groep om met diverse merken een exclsieve samenwerking aan te gaan. Men wil vooral de visibiliteit van Fiat buiten de autosector vergroten.

De kit telt 960 stukjes en is vanaf nu te koop, hij werd geïnspireerd op de Fiat 500F uit de jaren zestig. Het open dak werkt ook op het schaalmodel en logo voorziet verder een gedetailleerd interieur, een bagagedrager achteraan en een werkende motorkap zodat je ook zicht hebt op de motor. Het schaalmodel werd voorgesteld in de MRF-Mirafiori-ruimte in Turijn en naar aanleiding daarvan werd een Legomodel op schaal 1:1 gebouwd met 189.032 Lego-steentjes, in het project kropen 830 werkuren. Het schaalmodel is via Lego België te koop voor 84,99 euro. (Belga)

