De autosector blijft niet gespaard in deze corona-crisis en de gevolgen ervan laten zich steeds meer voelen. Eerder werd al het autosalon van Genève en de Essen Classica geschrapt en nu laten de organisatoren van het Festival of Speed ook weten dat één en ander wordt uitgesteld.

Het festival voor klassieke sportwagens in en rond het landgoed van de Duke of Richmond in het Engelse Goodwood stond gepland voor 9 tot 12 juli. De organisatoren hebben aangegeven dat het event naar een later tijdstip wordt uitgesteld.

De voorbije jaren was het evenement niet langer exclusief een samenkomst voor exclusieve klassieke sportwagens, constructeurs namen de kans te baat om er ook hun nieuwste exoten aan het publiek te tonen. Dat gebeurt overigens steeds vaker op oldtimerevents, want ook op de Zoute Grand Prix aan onze Belgische kust zien we hetzelfde gebeuren. Het management van het Festival of Speed geeft aan dat ze in de loop van de volgende weken een nieuwe datum kunnen bekend maken. Ze hebben de voorbije weken alles in het werk gesteld om het geplande evenement te laten doorgaan, maar omwille van de onzekerheid over de duur van de coronacrisis werd beslist om het evenement in juli uit te stellen.

Wie reeds tickets kocht, kan gerust zijn omdat ze geldig blijven voor de editie die later zal worden georganiseerd. Deze beslissing heeft ook een grote invloed op de hele regio want ook voor hotels en restaurants in de omgeving is dit een nieuwe economische klap. Op de website www.goodwood.com zal zo snel mogelijk de nieuwe datum worden bekendgemaakt.(Belga)

