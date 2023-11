Ferrari zet Le Mans in je garage

Voor gefortuneerde liefhebbers van exclusieve sportwagens biedt Ferrari een razendsnelle versie van de winnende Le Mans-racewagen 2023 aan.

In de Formule 1 jaagt Ferrari al jaren achter de titel aan, maar in de 24 Uren van Le Mans behaalde de Scuderia dit jaar wel de hoofdprijs met de 499P. Die werd door het trio Pier Guidi-Calado-Giovinazzi naar de zege in de Franse klassieker werd gereden.

Dat succes zet het Italiaanse sportwagenmerk nog eens in de bloemetjes met een speciale versie van deze hybride protoracer die voor enkele gelukkigen gereserveerd is. Noteer dat je voor de Ferrari 499P Modificata maar liefst 5,1 miljoen euro mag neertellen, als je tenminste door het merk wordt uitverkoren.

De eigenaars krijgen dan wel een zeer exclusieve racewagen in handen aangezien de Ferrari 499P Modificata nog veel sneller is dan de bolide die in Le Mans de 24-uursrace won. De FIA legt namelijk heel wat technische beperkingen op, waardoor deze hybride proto’s eigenlijk niet hun volledige potentieel mogen benutten.

Enkel voor trackdays

De Ferrari 499P Modificata is een ongebreidelde versie van de hybride proto met centraal een 3.0-liter V6-motor en een elektromotor op de vooras. Zo komen de 272 elektrische pk’s meteen vrij en hoeft er niet gewacht te worden op een snelheid van 190 km/u zoals op de raceversie. En daarnaast bedraagt het systeemvermogen 707 pk, terwijl dat in de speciaal ontwikkelde inhaalmodus zelfs zeven seconden lang tot 870 pk oploopt.

Kortom, dit is een kruisraket op vier wielen waarvoor je best over de nodige stuurmanskunsten beschikt om geen brokken te veroorzaken. Voor uitstapjes op een circuit krijgen bezitters de eerste twee jaar bijstand van het Ferrari-raceteam. Dat geldt wel enkel op trackdays, want aan officiële competities mag je met deze superpotente en razendsnelle Ferrari 499P Modificata niet meer deelnemen.